Динамо впервые в своей истории сыграет в Лиге конференций. Но команде предстоит выступление с третьего раунда квалификации. Ворскла же в этом турнире стартует со второго раунда квалификации и уже знает своего первого соперника – грузинскую Дилу.

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24 июля состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации. Во время жеребьевки своих потенциальных соперников получили и два украинских клуба.

Динамо во время жеребьевки оказалось среди сеяных команд. И их соперником будет победитель пары Арарат-Армения (Армения) – Арис (Греция). Первый матч киевляне сыграют на выезде.

Ворскла же была среди несеянных. И если полтавский клуб сумеет одолеть Дилу во втором раунде квалификации, то дальше сыграет против победителя пары АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия). Первый матч Ворскла тогда сыграет дома.

Первые матчи третьего раунда квалификации ЛК пройдут 10 августа. Ответные матчи запланированы на 17 августа.