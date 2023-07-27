27 июля в 20.30 начнется поединок с участием полтавского коллектива. Ворскла – второй украинский клуб, начинающий сезон на евроарене.

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Трансляция первой встречи

Команда Виктора Скрипника попытается в "номинально" для себя домашнем поединке обыграть грузинскую Делу. Ворскла еще ни разу не встречалась в официальных матчах с клубами из Грузии. Дела это впервые сыграет против соперника из Украины.

Прямая трансляция матча будет доступна болельщикам на ютуб-канале полтавского клуба. Поединок можно просмотреть даже не выходя из сайта 24 Канала.

Ворскла попытается одержать для Украины первую победу в новом еврокубковом сезоне-2023/2024. Ведь Днепр-1 25 июля без шансов проиграл дома греческому Панатинаикосу в первом поединке квалификации Лиги чемпионов 1:3.

Ворскла – Дела: онлайн-трансляция матча

Отметим, если Ворскла сможет переиграть Делу во втором раунде квалификации, то дальше сыграет против победителя пары АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия).