27 липня о 20:30 розпочнеться поєдинок з участю полтавського колективу. Ворскла – другий український клуб, який розпочинає сезон на євроарені.

До теми Ворскла гратиме у єврокубках проти команди з українцями: хто фаворит у матчі Ліги конференцій

Трансляція першої зустрічі

Команда Віктора Скрипника спробує у "номінально" для себе домашньому поєдинку обіграти грузинську Ділу. Ворскла ще жодного разу не зустрічалась в офіційних матчах із клубами з Грузії. Діла теє вперше зіграє проти суперника з України.

Пряма трансляція матчу буде доступна для уболівальників на ютуб-каналі полтавського клубу. Поєдинок можна переглянути навіть не виходять із сайту 24 Каналу.

Ворскла спробує здобути для України першу перемогу у новому єврокубковому сезоні-2023/2024. Адже Дніпро-1 25 липня без шансів програв вдома грецькому Панатінаїкосу у першому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів 1:3.

Ворскла – Діла: онлайн-трансляція матчу

Відзначимо, якщо Ворскла зуміє переграти Ділу у другому раунді кваліфікації, то далі зіграє проти переможця пари АПОЕЛ (Кіпр) – Войводина (Сербія).