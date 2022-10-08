Ворскла вырвала победу в игре с Черноморцем: одесситы упали на последнее место – видео голов

Команда Виктора Скрипника одержала вторую победу подряд в УПЛ. Это позволило полтавчанам оторваться от зоны вылета.

В пятницу прошли первые два матча 6 тура чемпионата Украины. Металлист одолел на выезде Верес (2:1), тогда как Колос и Ингулец расписали нулевую ничью.

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На субботу же был вынесен только один матч, в котором Ворскла противостояла Черноморцу, пишет 24 канал. Одесситы еще не одержали ни одной победы в сезоне, тогда как подопечные Скрипника впервые выиграли только в прошлом туре.

Полтавчане подтвердили статус фаворита матча и вышли вперед уже к начатому второму тайма. Чеснаков воспользовался ошибкой кипера Черноморца и удачно головой запер подачу с углового.

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Впрочем, всего за три минуты Бобко сравнял счет. После суматохи в чужой штрафной Иван оказался с мячом перед почти пустыми воротами и поразил свободный угол.

"Моряки" терпели до конца и почти удержали ничью. Однако на 88-й минуте защитники гостей позволили Сефере нанести удар с угла площадки. Мяч рикошетом залетел в дальний угол.

Видеообзор матча Ворскла – Черноморец:

Ворскла набирает семь баллов и поднимается на 9-е место. Впрочем, уже завтра Динамо может обогнать команду Скрипника, если преодолеет Рух.

А вот Черноморец скатился на последнюю позицию, имея в активе всего 2 очка. В следующем туре одесситы сыграют с Кривбассом, тогда как Ворскла будет противостоять Металлисту.