У п'ятницю відбулись перші два матчі 6 туру чемпіонату України. Металіст здолав на виїзду Верес (2:1), тоді як Колос та Інгулець розписали нульову нічию.

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На суботу ж був винесений лише один матч, в якому Ворскла протистояла Чорноморцю, пише 24 канал. Одесити ще не здобули жодної перемоги в сезоні, тоді як підопічні Скрипника вперше виграли лише у минулому турі.

Полтавці підтвердили статус фаворита матчу і вийшли вперед вже на почату другого тайму. Чеснаков скористався помилкою кіпера Чорноморця і вдало головою замкнув подачу з кутового.

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Втім всього за три хвилини Бобко зрівняв рахунок. Після суматохи у чужому карному майданчику Іван опинився з м'ячем перед майже порожніми воротами і вразив вільний кут.

"Моряки" терпіли до кінця і майже втримали нічию. Однак на 88 хвилині захисники гостей дозволили Сефері нанести удар з кута майданчика. М'яч рикошетом залетів у дальній кут.

Відеоогляд матчу Ворскла – Чорноморець:

Ворскла набирає сім балів та підіймається на 9 місце. Втім вже завтра Динамо може обігнати команду Скрипника, якщо подолає Рух.

А ось Чорноморець скотився на останню позицію, маючи в активі лише 2 очки. У наступному турі одесити зіграють із Кривбасом, тоді як Ворскла протистоятиме Металісту.