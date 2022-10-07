Для Вереса это был второй домашний матч в Ровно на стадионе "Авангард" после его реставрации. Но и во втором матче команда не смогла победить. В первой игре Верес сыграл вничью с Рухом, а на этот раз проиграл Металлисту.

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Оба гола, забившие в ворота Вереса, стали следствием провала в защите команды. Особенно во время первого гола, когда отличился Прядун. Сразу несколько игроков Вереса не смогли выбить мяч из собственного штрафного, и в итоге он улетел к Прядуну, который и забил.

Когда же забивал Каплиенко, он пробил мимо трех игроков и голкипера, отправив мяч в ворота.

Верес же свой гол забил с пенальти. Его назначили за падение Шарая в штрафной. Упал он, когда бежал к мячу рядом с Демченко. Арбитр Виктор Копиевский решил, что игрок Металлиста сфолил и назначил пенальти. Хотя повтор показал, что фола со стороны Демченко не было.

Видео с назначением пенальти в ворота Металлиста

Удар с 11-метровой отметки реализовал Клец. Это его третий гол за команду в нынешнем сезоне.