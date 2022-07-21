Горд, что имею возможность работать на благо Украины, – Скрипник о старте Ворсклы в еврокубках

Полтавская Ворскла июля сыграет первый матч квалификации Лиги чемпионов против АИКа (Швеция). Главный тренер ворсклян Виктор Скрипник поделился ожиданиями перед игрой.

Скрипник: Я знаю, что эти два матча с АИК сделают нас сильнее

Виктор Скрипник принял участие в предматчевой пресс-конференции в Стокгольме. 52-летний специалист был вынужден срочно ознакомиться с командой и прививать ей свой стиль игры. Ведь только 1 июля 2022 Скрипник возглавил Ворсклу.

Интересно узнать Ворскла потеряла двух лидеров накануне старта в Лиге конференций

Наставник доволен тем, как у футболистов пылают глаза во время тренировочного процесса. Скрипник уверен, если бы этого не было, ни один тренер не смог бы привести команду к нужному результату. Опытный специалист имеет хорошее взаимодействие со своими подопечными во время работы.

Поединок против АИКа станет первой за семь месяцев официальной игрой для полтавского клуба и дебютным для Скрипника во главе с Ворсклом.

Наставник не стал раскрывать все карты и тактику команды на игру в квалификации Лиги конференций.

Мы в первый день июля уехали в Польшу. Три недели мы знакомились в совместной работе с командой. Провели три товарищеских встречи, особо не выбирая соперников. Тренер не может полностью быть доволен своими подопечными. Я знаю, что эти два матча с АИК сделают нас сильнее,

– рассказал Скрипник.

"Мы обращаем внимание на многие нюансы"

Главный тренер Ворсклы оценил соперника, который будет первым экзаменом для полтавского клуба в еврокубках сезона-2022/2023.

"Тактика 4-4-2 и 4-3-3 – это то, что было в последних нескольких играх. Есть быстрые фланговые исполнители, мощные нападающие. АИК умело использует стандарты. Например, тот же аут забрасывают прямо в штрафную. Мы обращаем внимание на многие нюансы. Будет интересно себя проявить на фоне такого организованного коллектива", – сказал тренер Ворсклы.

Скрипник отметил условия в Ворскле даже на фоне войны в Украине. Тренер рад, что может приносить пользу родной стране и представлять команду под сине-желтым флагом.

Я очень доволен и горд тем, что сейчас имею возможность работать на благо родной страны и под желто-голубым флагом. Вот что на первом месте для меня сейчас!,

– отметил Скрипник.

К сожалению, из-за травм в первом матче против АИКа точно не помогут Ворскли два лидера – Александр Скляр и Владимир Чеснаков.

Полтавский клуб уже узнал, с кем может сыграть в третьем раунде. Подопечные Скрипника при выигрыше над АИКом сыграет против победителя пары Валмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония).

Матч квалификации Лиги конференций Ворскла-АИК начнется 21 июля в 20:00 по Киеву.