Скрипник: Я знаю, що ці два матчі з АІКом зроблять нас сильнішими

Віктор Скрипник взяв участь у передматчевій пресконференції у Стокгольмі. 52-річний спеціаліст був змушений терміново ознайомлюватись із командою та прищеплювати їй свій стиль гри. Адже лише 1 липня 2022 року Скрипник очолив Ворсклу.

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Наразі наставник задоволений тим, як у футболістів палають очі під час тренувального процесу. Скрипник впевнений, якби цього не було, то жоден тренер не зміг би привести команду до потрібного результату. Досвідчений фахівець має хорошу взаємодію зі своїми підопічними під час роботи.

Поєдинок проти АІКа стане першою за сім місяців офіційною грою для полтавського клубу та дебютним для Скрипника на чолі Ворсклу.

Наставник не став розкривати усі карти та тактику команду на гру у кваліфікації Ліги конференцій.

Ми в перший день липня виїхали до Польщі. Три тижні ми знайомилися в спільній роботі з командою. Провели три товариських зустрічі, особливо не вибираючи суперників. Тренер не може цілком бути задоволеним своїми підопічними. Я знаю, що ці два матчі з АІКом зроблять нас сильнішими,

– розповів Скрипник.

"Ми звертаємо увагу на багато нюансів"

Головний тренер Ворскли оцінив суперника, який буде першим екзаменом для полтавського клубу у єврокубках сезону-2022/2023.

"Тактика 4-4-2 та 4-3-3 – це те, що було в останніх кількох іграх. Є швидкі флангові виконавці, потужні нападники. АІК вміло використовує стандарти. Наприклад, той же аут закидають прямо до штрафного майданчика. Ми звертаємо увагу на багато нюансів. Буде цікаво себе проявити на тлі такого організованого колективу", – сказав тренер Ворскли.

Скрипник відзначив умови у Ворсклі навіть на фоні війни в Україні. Тренер радий, що може приносити користь рідній країні та представляти команду під синьо-жовтим прапором.

Я дуже задоволений і гордий з того, що зараз маю нагоду працювати на благо рідної країни і під жовто-блакитним прапором. Ось що на першому місці для мене зараз!,

– зазначив Скрипник.

На жаль, через травми у першому матчі проти АІКа точно не допоможуть Ворсклі два лідери – Олександр Скляр та Володимир Чеснаков.

Полтавський клуб вже дізнався з ким може зіграти у третьому раунді. Підопічні Скрипника за умови виграшу над АІКом зіграє проти переможця пари Валмієра (Латвія) – Шкендія (Північна Македонія).

Важливо. Матч кваліфікації Ліги конференцій Ворскла – АІК розпочнеться 21 липня о 20:00 за Києвом.