Будем в таком же ключе действовать в ответном матче, – Скрипник о победе Ворсклы над АИКом
Источник:сайт Ворсклы
Полтавская Ворскла с победы стартовала в Лиге конференций-2022/2023. Подопечные Виктора Скрипника в первом поединке смогли обыграть шведский АИК в Стокгольме.
Скрипник: Через неделю игра начнется снова со счета 0:0
Главный тренер Ворсклы прокомментировал дебютную победу клуба в сезоне-2022/2023 и личную первую победу во главе команды. Виктор Скрипник остался доволен итоговым поединком.
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Одним из преимуществ шведов было искусственное покрытие. Однако к нему футболисты Ворсклы быстро привыкли. Скрипник уверен, что через неделю его подопечных ждет еще более напряженная игра против АИКа.
"Да мы знаем, что через неделю игра начнется снова со счета 0:0. И простая победа нашего соперника только в один мяч - это снова ничья. Мы знали, что нам придется в каких-то эпизодах терпеть, потому что АИК квалифицированная команда, хорошо организована в каждом игровом звене. Впрочем, это не означало, что мы готовились играть от обороны постоянно. Значительную роль играет еще и искусственное поле. К такому нужно привыкать, но и с этим мы справились", – рассказал Скрипник.
"Это же не значит, что мы прошли дальше"
Наставник ворсклян не делает поспешных выводов. Победа 3:2 в первом матче не означает, что полтавский клуб уже прошел в следующий раунд Лиги конференций, ведь впереди команду ждет ответный матч в Стокгольме.
Да, мы победили. Впрочем, это не значит, что мы прошли дальше. Если будем в тоже ключе действовать в ответном матче, то есть все шансы для общего успеха. Все будет решаться через неделю,
– сказал тренер клуба из Полтавы.
Скрипник в восторге от работы его подопечных, с которыми он знаком меньше месяца. Футболисты сражались на футбольном поле друг за друга и за всю Украину.
Я знаком с ребятами всего три недели, поэтому некоторые эпизоды игры и действия отдельных исполнителей стали для меня настоящим откровением. Радовался и удивлялся одновременно! Как только я заглянул в раздевалку, посмотрел на них и понял, как же они сегодня хотели сражаться на поле – друг за друга и за всю нашу страну!,
– заметил тренер.
Как Ворскла приятно поразила игру против АИКа
- Уже на 4-й минуте Степанюк быстро вывел Ворсклу вперед. Однако еще до перерыва команды устроили настоящую голевую перестрелку, забив еще три гола. Первый тайм закончился результативной мировой 2:2. За ворсклян забил Козыренко, оформивший ассист в первом взятии ворот АИКа.
- На 69-й минуте украинцы в третий раз повели в счете благодаря феноменальному голу Челядина, который на 65-й минуте вышел на замену.
- Победитель этой пары в следующем круге сыграет против триумфатора противостояния Валмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония). В первой встрече с разницей в один гол победила Шкендия – 1:2