Шутка о возвращении Лукаку

28-летний бельгийский нападающий вернулся в лондонский клуб. Ромелу Лукаку уже защищал цвета Челси с 2011 по 2014 год, катаясь дважды в аренду в Вест Бромвич и Эвертон.

К теме Официально: Ромелу Лукаку – игрок Челси

Авторитетный портал Transfermarkt решил немного подшутить над Челси, который выкупил контракт футболиста у Интера за 115 миллионов евро: "Ошибка Челси ценой в 80 миллионов евро".

Интересно, что в 2014 году Челси продал футболиста в Эвертон за 35 миллионов евро. Бельгиец во второй раз вернулся в состав "синих" на 5 лет (до конца июня 2026 года). Этот трансфер стал рекордным в истории клуба из Лондона.



​Троллинг от Transfermarkt / Фото из instagram.com/transfermarkt_official