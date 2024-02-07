В Испании поражены дебютом Волошина за Реал: украинца называют "новым Куртуа" – эффектное видео

Еще один украинец дебютировал в структуре европейского гранда. Речь идет об Илье Волошине, который 2 февраля официально стал футболистом мадридского Реала.

Уже через несколько дней Илья Волошин провел свой первый матч за юношескую команду Реала U-17. Дебютировал украинский вратарь в матче против мадридского Атлетико.

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"Новый Лунин" превратился в "нового Куртуа"

17-летнему украинцу доверили сыграть один тайм, в котором он показал уверенную игру, действовал надежно и оставил свои владения "на замке". Волошин классно взаимодействовал с новыми партнерами по команде, отдавал точные передачи и хорошо действовал на опережении, в частности благодаря своему росту.

Волошин без преувеличений присоединился к разгромной победе своей команды 5:0. Видео с подборкой всех действий Ильи в матче появилось в сети. Интересно, что уже после дебютного матча Волошина называют "новым Тибо Куртуа".

Видео всех действий Волошина в дебютном матче за Реал U-17

Напомним, что трансфер Волошина в Реал осуществился еще 29 января 2024-го года (данные Transermakrt). Контракт украинского голкипера с мадридским грандом рассчитан до конца июня 2026-го года. Сейчас Волошин будет выступать за молодежные команды "сливочных", а для Реала это хорошее приобретение с перспективной на будущее.

Отметим, что Илья переехал играть в Испанию осенью 2022-го, а с 1 сентября 2023-го играл за Райо Махадаонду.