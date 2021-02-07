Волков победил Оверима нокаутом в главном бою на UFC Vegas 18: видео
В ночь на воскресенье, 7 февраля, в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 184, главным боем которого стало противостояние Алистара Оверима из Нидерландов и россиянина Александра Волкова.
Источник:24 канал
Победу одержал Волков. Поединок завершился досрочно в середине второго раунда.
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Во втором раунде россиянин джебами разбил оборону соперника. Оверим пытался противостоять оппоненту оверхендами, но это не приносило особого успеха. Бой был завершен победой Волкова после нокаута на третьей минуте второго раунда.
Алистар Оверим – Александр Волков видео боя
Другие результаты UFC Fight Night 184
Самым обсуждаемым стал не главный поединок вечера, а противостояние бойцов в самой легкой весовой категории – американцев Кори Сэндхагена и Фрэнки Эдгара. Через 28 секунд после стартового гонга Сэндхаген нанес сокрушительный удар коленом в подбородок соперника, отправив Эдгара в глубокий нокаут.
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