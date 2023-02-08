В Вене застрелили бывшего игрока сборной Австрии: преступник совершил суицид после убийства

Волкан Кахраман стал жертвой нападения от знакомого человека. Экс-футболист был застрелен возле одного из баров столицы Австрии.

Трагическое событие произошло в австрийском футболе. В среду, 8 февраля, в Вене был убит бывший игрок сборной Австрии Волкан Кахраман.

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Как сообщают местные СМИ, 43-летний экс-хавбек был застрелен утром возле одного из баров города на Этрихштрассе. Спасти Волкана не удалось.

Также отмечается, что Кахраман был знаком с убийцей, которому было 46 лет. Сразу после смерти эксфутболиста преступник покончил с собой. Причина конфликта между мужчинами пока неизвестна.

Карьера Кахрамана проходила в 00-х годах XXI века, но значительных достижений он не получил. Он был воспитанником Фейеноорда, а дебютировал на профессиональном уровне за Эксельсиором из Роттердама.

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За свою карьеру он успел поиграть за 15 клубов, среди которых были Трабзонспор, Аустрия Вена, Зальцбург, ЛАСК и Ираклис. Кроме того, в 2002 году Волкан сыграл три поединка за сборную Австрии.