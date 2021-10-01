На волевых: эмоции и первые слова Свитолиной после выхода в четвертьфинал в Чикаго – видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чикаго. Украинка переиграла Габриелу Русе (Румыния) в двух сетах.

Свитолина: Я боролась за каждое очко

Украинская тенисистка не замечает на своем пути конкуренток в США. Элина Свитолина в 1/8 финале одержала убедительную победу и стала одной из чвертьфиналисток турнира.

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Элина поделилась первыми впечатлениями от победы над румынкой Габриелой Русе. Украинка заверила, что поединок был очень сложным с тяжелыми геймами. Элина старалась показывать свой теннис и навязывать его сопернице. Слова украинки цитирует БТУ.

Стартовый гейм теннисистки не смогли взять в течение 17 минут. Свитолина только с пятого раза смогла реализовать брейк-пойнт и оставить первый розыгрыш в партии за собой.

Ежедневно нужно адаптировать к местным условиям. Чувствовала хорошую поддержку зрителей, спасибо им за это. В матче против Русе больше довольна волевыми качествами, я боролась за каждое очко, чтобы победить в двух сетах. В этой игре я была устойчивой и соревновалась за каждый мяч,

– заявила Свитолина.

Лучшая теннисистка Украины искренне обрадовалась после победы над румынкой. Элина отправила теннисный мяч на трибуны, которые тепло поздравили ее с успехом.

Видео победного розыгрыша Свитолиной

Четвертьфинальный матч Свитолина проведет 1 октября. Ее соперницей станет теннисистка из Туниса Он Жабер. Ориентировочное начало встречи в 20:00 по Киеву. До этого матча украинка еще ни разу не проигрывала Жабер.