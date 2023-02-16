Оккупанты под Бахмутом убили харьковского волейболиста Вячеслава Шахова

Спортсмен ушел из жизни на 44-м году жизни. Волейболист помогал раненым бойцам эвакуироваться из зоны боевых действий.

Уже девять лет Украина противоборствует России в войне за свою независимость. Многие спортсмены взяли оружие в руки и ушли на фронт защищать Родину.

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К сожалению, не все из них смогли вернуться домой. Как сообщил Харьковский городской совет, российские фашисты убили украинского волейболиста Вячеслава Шахова.

Спортсмен погиб во время обороны Бахмута от наступления окупантов. Шахов ушел из жизни из-за прямого попадания снаряда в авто, на котором он перевозил травмированных собратьев.

Вячеслав является выпускником спортивного колледжа, а также являлся призером многих городских, областных и всеукраинских волейбольных турниров. Кроме того, Шахов активно участвовал в волейбольной жизни родного Харькова.

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В начале полномасштабного вторжения волейболист записался в ряды терробороны. Позже он отправился служить в спецподразделение "Кракен", в рядах которого и отправился на оборону Бахмута.

Шахов ушел из жизни 30 января, к моменту смерти Вячеславу было 43 года. У него осталась жена и сын. Светлая память Герою Украины!