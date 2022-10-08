На войне против России погиб 24-летний боксер из Черновцов

Юрий Иванович отдал свою жизнь ради независимости Украины. Он был на фронте с самого начала полномасштабного вторжения оккупантов.

Украинский спорт продолжает терять своих представителей из-за войны против России. Многие спортсмены взяли оружие в руки и ушли защищать страну от кафиров.

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О новой потере в спортивном фронте сообщила Федерация бокса Украины. На войне против России погиб кандидат в мастера спорта Иванович Юрий.

Федерация бокса Украины с скорбью сообщает, что на войне с российскими захватчиками погиб еще один наш собратья, кандидат в мастера спорта по боксу из Черновцов, Юрий Иванович. Светлая память, герою и искренние соболезнования родным,

– говорится в заявлении ФБУ.

Юрий родился в 1998 году, а на фронт ушёл с самого начала полномасштабной войны. Он служил в воинской части 3174. До этого учился в Черновицкой гимназии № 4, а затем в Черновицком национальном университете им. Ю.Федьковича на кафедре физического воспитания.

Напомним, что в середине августа погиб боксер Владимир Торотой. Спортсмен был командиром 20-й отдельной бригады специального назначения