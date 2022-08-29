Вадим Зеленюк погиб в боях за Украину в окрестностях Авдеевки. Там враг совершил очередное наступление.

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Вадим Зеленюк – мастер спорта Украины по дзюдо и самбо, победитель и неоднократный призер национального первенства, кубков Европы, мира.

В 2013 году Зеленюк стал бронзовым призером чемпионата мира по боевому самбо (в категории до 68 килограммов), который состоялся в санкт-петербурге.

У Вадима Зеленюка остались родители и сестра.