Трагическое событие произошло 11 ноября на Бахмутском направлении. Заместитель командира роты разведки 92-й отдельной штурмовой бригады Макар Ерофеев погиб под селом Андреевка во время выполнения боевого задания.

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В Украине стало на одного "Ангела спорта" больше

По словам старшего брата Антона Ерофеева, также воюющего, трагедия произошла, когда Макар вел новорекрутированных бойцов в бой. При отходе спортсмен с побратимами переносил раненого и не отходил от того до последнего, несмотря на обстрел. Его убили минометной миной.

Мы с Макаром были невероятно близки, по 10 часов общались о том, как построен мир. Никогда не чувствовал в нем страха. Макар всегда шел в бой, даже когда командиры запрещали ему это делать.



Макар не мог видеть смерти своих подчиненных в экран "стримов" и слышать, как они получают ранения, в рацию, всегда ходил с ними в бой. Его любили все, с кем он был знаком,

– вспоминает Антон.

Во время полномасштабной войны Макар Ерофеев принимал участие в обороне Харькова и боях за освобождение Харьковской области от оккупантов. После полученного ранения сбежал из больницы, чтобы быть ближе к побратимам. Также был вовлечен в боях севернее Бахмута под Хромовым, а в последнее время организовывал штурмы у Андреевки, к сожалению, оттуда вернулся на щите.

Во время спортивной карьеры Макар играл за днепровские клубы: Зенит, Ястребы и Аврора. Павшему воину было всего 24 года.

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего спортсмена и защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...