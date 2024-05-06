На фронте погиб 2-кратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко

Очередная печальная весть для спортивного сообщества пришла с передовой. Защищая родную землю от российских захватчиков, погиб титулованный тяжелоатлет Александр Пелешенко.

Трагическое событие произошло 5 мая. Жизнь спортсмена оборвалась во время выполнения боевого задания.

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Невосполнимая потеря

Уроженец Луганской области взял оружие в руки с первых дней полномасштабного вторжения. К сожалению, теперь ему навсегда будет 30.

В гражданской жизни Александр Пелешенко был Заслуженным мастером спорта Украины. На крупных международных турнирах он выступал в период с 2015 по 2017 год, после чего его отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста. В организме атлета нашли запрещенное вещество хлорталидон. Отстранение украинского спортсмена истекало в 2026 году.

В течение профессиональной карьеры он достиг немалых успехов: был 2-кратным чемпионом Европы в 2016 и 2017 годах, также участвовал в Олимпийских играх-2016 и ЧМ-2015, где дважды останавливался в шаге от медали, заняв четвертое место.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Александра Пелешенка. Светлая память Защитнику Украины.