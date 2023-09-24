Отдал жизнь за свободу Родины: на фронте погиб мастер спорта Украины Антон Игошин

Почти 600 дней Украина сопротивляется российским оккупантам с начала полномасштабного вторжения. К сожалению, за это приходится платить очень высокую цену.

Трагические новости пришли с фронта относительно еще одного спортсмена. На войне с российскими захватчиками погиб боец из Херсона Антон Игошин.

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Очередная потеря в спортивном сообществе Украины

Об этом сообщила волонтер из Херсона Катерина Цымбалюк. До начала полномасштабного вторжения Игошин занимался профессионально прыжками на батуте. У него был разряд мастера спорта.

Он был ребёнок своих родителей. Ребёнок для моей мамы, его воспитательницы. Ребенок для моей сестры, его тренера. И для всех тренеров и педагогов. Друг наших детей... Вечная память! Большая благодарность. Невыразимая боль. Соболезнование родным и близким,

– написала Катерина.

В 2013 году Антон Игошин стал выпускником Херсонского физико-технического лицея. По словам педагога Тамары Мартыненко, для которой тот выпуск стал первым, у Антона было прекрасное чувство юмора, его громкий смех и умение "разрядить" ситуацию всегда привлекали внимание и сплачивали людей вокруг юноши. Она его характеризует как трудолюбивого человека, который не боялся трудностей и вызовов судьбы.

Погибшему военному навсегда осталось 27 лет, он присоединился к "Ангелам спорта", которых в Украине уже насчитывается более 400…

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.