Трагічні новини прийшли з фронту стосовно ще одного спортсмена. На війні з російськими загарбниками загинув боєць із Херсона Антон Ігошин.

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Чергова втрата у спортивній спільноті України

Про це повідомила херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк. До початку повномасштабного вторгнення Ігошин займався професійно стрибками на батуті. Він мав розряд майстра спорту.

Він був дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, його виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренерки. І для всіх тренерів та педагогів. Друг наших дітей... Вічна пам'ять! Велика вдячність. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким,

– написала Катерина.

У 2013 році Антон Ігошин став випускником Херсонського фізико-технічного ліцею. За словами педагогині Тамари Мартиненко, для якої той випуск став першим, Антон мав чудове почуття гумору, його голосний сміх та вміння "розрядити" ситуацію завжди привертали увагу та згуртовували людей довкола юнака. Вона його характеризує, як трудолюбиву людину, яка не боялася труднощів і викликів долі.

Загиблому військовому назавжди залишилося 27 років, він доєднався до "Янголів спорту", яких в Україні вже налічується понад 400…