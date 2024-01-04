Навсегда в строю: на фронте погиб ультрас Динамо с "Золотым сезоном" Ростислав Терещенко
Источник:WBC | Ультрас Динамо
Украинское спортивное сообщество понесло очередную непоправимую потерю. Защищая родную страну от окупантов, на передовой погиб фанат киевского Динамо Ростислав "Джерри" Терещенко.
Трагическое событие произошло 27 декабря во время боя в Авдеевке. К сожалению, из него украинский воин вернулся домой на щите.
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Что известно о Ростиславе Терещенко
Ростислав Терещенко защищал Украину в составе 3 полка Сил специальных операций. До полномасштабного вторжения не пропускал матчи любимого Динамо. Павший воин с позывным "Джерри" был одним из самых преданных болельщиков команды.
Долгое время он был активным представителем фанатской трибуны Динамо. Почти никогда не пропускал игры любимой команды и даже пробил "Золотой сезон", всегда поддерживая команду на секторе.
После начала войны в 2014 году, когда Ростиславу было всего 19 лет, он присоединился к рядам "Азова", где 3 года учился снайперскому делу. 24 февраля 2022 встретил в гражданском статусе, однако сразу присоединился к рядам 4-го батальона роты особого назначения НГУ, а после присоединился к 3-му полку ССО.Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...