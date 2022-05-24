В войне с оккупантами за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин

Украина потеряла еще одного героя Украины и спортивного чемпиона Алексея Янина. Военный полк "Азов" погиб еще 7 апреля.

Еще одна потеря для Украины

Алексей Янин отдал жизнь за свободу украинцев и территориальную целостность страны еще в начале апреля. Но информацию о смерти спортсмена Министерство молодежи и спорта сообщило только 24 мая. Прошел больше месяца.

К теме В боях за Украину погиб боксер "Украинских атаманов" Олег Прудкий

Когда 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению в Украину, Янин уже был на востоке страны. Еще в далеком 2014 году спортсмен добровольно поступил на службу в ВСУ. Впоследствии продолжил защищать страну в рядах полка "Азов", где прослужил четыре года, но уже в июле 2020-го во второй раз ушел в "Азов".

Алексей погиб в ночь с 6 на 7 апреля при участии в боевых действиях за город-герой Мариуполь.

Как говорится на сайте "Ангелы спорта", по словам собратьев, подробности смерти будут известны после победы Украины. До окончания контракта с "Азовом" у Янина оставалось 1,5 года.

Что известно об Алексее Янине

Алексей Янин в 21-летнем возрасте стал заниматься тайским боксом. До этого с 9 лет ходил на тренировку по боксу.

Был чемпионом Украины по кикбоксингу.

Становился лучшим на чемпионате мира по боевым искусствам – "муай-тай".

Без супруга остались жена Тамара и сын Назарий. Министерство молодежи и спорта выразило свои соболезнования семье погибшего спортсмена и военного.

Враги продолжают убивать наших защитников

Не успели мы отойти от новости о гибели в боях за Украину чемпиона Украины и боксера известной команды "Украинские атаманы" Олега Прудкого, что стало известно 23 мая, как снова спортивную семью всколыхнула ужасная новость.

Полномасштабное вторжение России в Украину, которое длится уже 90 дней, унесло жизни уже 47 спортсменов. Кто погиб во время службы, а кто от вражеских снарядов, шаров, когда находились в собственных квартирах или домах.

В Украине открыли сайт с символическим названием "Ангелы спорта", где публикуют краткую информацию о спортсменах, погибших от 24 февраля.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям Алексея Янина. Никогда не забудем и не простим оккупантам смерти украинского защитника. Герои не погибают!