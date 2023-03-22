"Бывших защитников не бывает": воспитанник Динамо защищает Украину от России – крутое сравнение
Источник:инстаграмм Александра Панкова
Не все воспитанники киевского Динамо в будущем вырастают у футбольных звезд. Одним из таких, какого спортивная карьера пошла ко дну стал Артем Ярмоленко.
Но питомец Динамо нашел себя в новой роли. Артем Ярмоленко переквалифицировался из футболиста в защитника Украины. Теперь бывший игрок защищает не оборону команды, а целой страны.
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7 лет изменили его жизнь
Об этом рассказал футбольный агент Александр Панков. Футбольный функционер сравнил два фото 25-летнего Артема Ярмоленко с разницей в 7 лет. За это время Артем успел не только сменить футбольную форму на оружие в руках, но и сильно измениться. Ярмоленко вообще сложно узнать, Артем сильно возмужал за эти годы.
Разница в 7 лет. Горжусь этим парнем. Бывших защитников не бывает,
– подписал фотографии Панков.
Артем Ярмоленко / Скриншот из инстаграмма Александра Панкова
Что известно о футбольной карьере Артема Ярмоленко
- Начинал свою взрослую карьеру у Динамо U-19 на позиции центрального защитника. После чего направился в португальскую Лейрию. За этот клуб поиграл с января 2016 по июль 2017-го.
- После чего остался без клуба. Только в феврале 2018-го перешел во вторую команду Черноморца, а уже через пол года присоединился к главной команде одесситов.
- Поиграл за "моряков" до июля 2019 и снова оказался без команды.
- Чуть меньше года выступал за Агробизнес, но летом 2021-го снова оказался без клуба.
- По данным Transfermarkt, Артем Ярмоленко еще не закончил карьеру футболиста