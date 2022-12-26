Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк озвучил сумму, которую нужно на восстановление спортивной инфраструктуры, пострадавшей в результате российской военной агрессии.

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"По минимальным подсчетам сейчас около 180 миллионов долларов нам нужно на восстановление тех объектов спортивной инфраструктуры, которые повреждены или полностью разрушены", – рассказал Жан Беленюк.

Еще одна потеря для украинского спорта, кроме самой инфраструктуры, – следующее поколение спортсменов.

"Многие дети уехали за границу. Спортсменов и потенциальных спортсменов, которые в сентябре могли пойти заниматься тем или иным видом спорта", – отметил Жан Беленюк.

Какие спортивные объекты повредили или уничтожили российские оккупанты

Российская армия неоднократно обстреливала спортивные объекты по всей Украине. Один из самых известных случаев – уничтожение ракетами С-300 помещения спортивного комплекса "Локомотив" в Харькове 2 сентября. Там проводили спортивные мероприятия по волейболу, минифутболу, баскетболу, гандболу; а также разные массовые мероприятия. Там тренировались украинские олимпийцы.

Также от российских оккупантов пострадал и футбольный стадион в Чернигове. Несколько снарядов упали прямо на футбольное поле, когда в городе и вокруг него шли бои.

В Северодонецке российские военные уничтожили Ледовый дворец. Это именно то помещение, в котором в ноябре 2004 года тогдашние депутаты "Партии регионов" провели съезд, на котором призвали к отделению юго-восточных областей от Украины – десять областей должны были провести референдум и объявить независимость от Украины.