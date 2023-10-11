Спортивные потери Израиля: боевики ХАМАС убили двух юных баскетболистов

В субботу, 7 октября, ровно через 50 лет после Войны Судного дня со стороны Сектора Газа была нанесена массированная атака по территории Израиля и предпринята попытка оккупировать его территории. ЦАХАЛ смог отбить территории, однако обстрелы до сих пор продолжаются.

По состоянию на 11 октября известно о по меньшей мере 1400 погибших в Израиле. Среди них, к сожалению, есть и спортсмены.

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Очередные жертвы спорта от рук террористов

Ранее стало известно, что боевики с движения ХАМАС убили бывшего футболиста Лиора Асулина и триатлониста Надава Гольдштейна вместе с женой и четырьмя детьми. Кроме них из-за нападения на Израиль был застрелен тренер академии футбольного клуба Хапоэль из Тель-Авива Алон Шамли. Он находился в автобусе с группой туристов из Израиля в Египте, когда местный полицейский открыл смертельный огонь.

Новыми жертвами террористов стали спортсмены из Хапоэля из Тель-Авива, но уже баскетбольного. Пресс-служба клуба сообщила о гибели двух юных игроков из своей академии. Ими стали брать Ифтах и Йонатан Коц. Они погибли в собственном доме в поселении Кфар-Аза, находящегося возле Сектора Газа. Вместе с парнями боевики убили и членов семьи спортсменов.

Баскетбольный клуб Хапоэль Тель-Авив с невероятной болью сообщает об убийстве двух игроков нашей академии, Ифтака и Йонатана Коца, жителей Кфар-Аза, убитых в своем доме. Братья погибли вместе со своим отцом Авивом, матерью Ливнат и сестрой Ротем во время жестокого теракта в субботу утром,

– говорится в заявлении.

Напомним, что из-за атаки ХАМАСа на Израиль были отменены все спортивные мероприятия в стране из-за мер безопасности, а УЕФА перенесла матчи израильских сборных, которые должны были состояться в октябре.