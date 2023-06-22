Тренер из Италии отказал Шахтеру из-за войны с Россией: клуб делает ставку на наставника из УПЛ

Дончане почти согласовали все детали сотрудничества с бывшим ассистентом Роберто Де Дзерби. Впрочем, специалист решил отказаться из-за нежелания его семьи ехать в Украину.

Сезон 2022-2023 получился для Шахтера успешным. Несмотря на потерю почти всех легионеров и строительство новой команды, "горняки" стали чемпионами и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

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Несмотря на это руководство дончан планирует уволить главного тренера Игоря Йовичевича. По данным разных СМИ, это решение принял владелец клуба Ринат Ахметов, которого не удовлетворила игра команды.

Одним из кандидатов в замену хорвата был Франческо Фариоли. 34-летний специалист был фаворитом для руководства команды и стороны даже согласовали контракт.

Итальянца не будет из-за войны

Впрочем, как сообщает журналист Игорь Бурбас, Фариоли все-таки не придет в Шахтер. Причиной стал категорический отказ его семьи переезжать в Украину из-за войны с Россией.

Таким образом, главным кандидатом взамен Йовичевича становится голландец Патрик ван Леувен. Специалист с 2006 по 2013 годы работал с молодежью "горняков", а прошлым летом возглавил основную команду Зари и привел ее к бронзовым медалям УПЛ.

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Отметим, что "Шахтер" получил прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. Дончане будут при жеребьевке в третьей корзине и точно не встретятся с Зальцбургом, Миланом, Лацио и Црвеной Звездой.

. Франческо Фариоли имеет небольшой тренерский опыт. Специалист работал ассистентом экстренера Шахтера Роберто Де Дзерби в Беневенто и Сассуолло. Главным тренером Фариоли был у турецких Фатих Карагюмрюк и Аланьяспори, где не добился успеха – 10 и 7 места соответственно.