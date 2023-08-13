"Деньги будут капать вместе с кровью украинских детей": экс-коуч Шахтера – о трансферах в Россию

Паулу Фонсека в шоке от намерений клубов с Родины продать игроков в клубы из РФ. Наставник Лилля напомнил о войне в Украине и призвал бойкотировать переговоры с россиянами.

После начала полномасштабной войны России против Украины мировой спорт отгородился от представителей страны-оккупанта. Российские клубы и сборные не допустили к международным турнирам.

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Правда, некоторым клубам еще не стыдно торговать игроками с клубами из России, не понимая, что выплаченные деньги пойдут на войну. Об этом решил напомнить Паулу Фонсека – бывший тренер Шахтера, руководящий французским Лиллем.

Читал, что Бенфика и моя Брага рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены русским клубам. Бенфика, образцово развернувшая кампанию по помощи Украине с начала войны. Моя Брага, которую возглавляют отзывчивые люди с большими сердцами. Я не хочу в это верить. Я отказываюсь это делать. Две недели тому назад российский клуб пытался купить защитника Сассуоло Рожерио. Итальянский клуб отказался. Призываю Бенфику и Брагу последовать примеру. Я знаю, что время проходит и люди дома больше не слушают новости, связанные с войной в Украине. Но каждый день Россия продолжает убивать людей и, прежде всего, невинных детей. Возможно, некоторые из них дома во время просмотра футбольного матча. Если Бенфика и моя Брага заключат соглашения с российскими клубами, эти деньги будут капать вместе с кровью украинских детей, ежедневно погибающих в Украине. И многие из этих детей любили футбол,

– написал Фонсека на своей странице в твиттере.

Напомним, что в начале августа московский Спартак проявлял интерес к левому защитнику Сассуоло Рожерио и даже согласовал контракт с бразильцем. Впрочем, итальянский клуб отказался вести переговоры из-за этических вопросов, связанных с войной.

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Клуб из страны-террористки предлагал Сассуолло около 8 миллионов евро. В результате бразильца приобрел немецкий Вольфсбург за 5,5 миллиона.

Отметим, что Фонсека тесно связан с Украиной. Португалец во время работы в Шахтере женился на украинке Екатерине, которая родила ему сына.