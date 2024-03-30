Воспитанник Динамо из АПЛ рассказал о желании пойти воевать: что сказал игрок сборной Украины

Защитник Борнмута Илья Забарный рассказал английским СМИ о реалиях войны в Украине. Он признался, что в 2022 году думал о том, чтобы завершить с футболом.

С началом полномасштабного вторжения России немало украинских спортсменов сплотились ради помощи Родине. Они принимают финансовое участие в укреплении государства, а также в информационном плане.

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Забарный думал пойти на войну

Одним из таких является защитник Борнмута Илья Забарный. 21-летний воспитанник Динамо рассказал британским СМИ о первых днях полномасштабной войны, которые он встретил в Киеве.

Тяжело выходить на поле после того, как только что прочитал, что в дом попала ракета. Люди гибнут, мои люди. Каждый день. Я находился в Киеве, когда это началось. Знаю, как это услышать сигнал тревоги и бежать в безопасное место. Это страшно для всех. Поэтому я подумал, что я могу сделать для своей страны? Думал о том, чтобы вернуться воевать. Я просто могу взять оружие и научиться. Думал сказать, что я не хочу играть в футбол. Но нет, я должен играть. Я нужен украинскому народу, чтобы рассказывать об этом всему миру. Мы не одиноки,

– рассказал Забарный.

Напомним, что Илья провел три сезона за взрослую команду Динамо. Вместе с киевлянами защитник выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Зимой 2023 года Забарный перебрался в английский Борнмут.

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"Вишни" заплатили за украинца почти 23 миллиона евро. В этом сезоне Илья стал железобетонным игроком основы клуба, отыграв все 29 матчей в АПЛ и забив один гол.