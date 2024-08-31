Сегодня, 31 августа, сообщили о том, что на фронте погиб призер Всемирных игр, заслуженный мастер спорта Украины – Роман Головатюк. Кикбоксер ушел на фронт добровольцем в начале полномасштабной агрессии со стороны России.

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Головатюк один из лучших кикбоксеров WAKO

Роман Головатюк уроженец Хмельницкой области. Кикбосингом он начал заниматься в 2014 году. В комитете Молодежи и спорта его считали одним из лучших кикбосеров WAKO.

Громко заявил о себе на всю Украину и за ее пределами в 22-летнем возрасте, когда завоевал медаль на Х Всемирных играх в Польше 2017 года. И после этого он продолжил выдающуюся спортивную карьеру: ЗМС по кикбоксингу WAKO, финалист Всемирных игр, чемпион мира, многократный обладатель Кубков мира и Европы, многократный чемпион Украины. Славный атлет, настоящий украинец, воин и герой,

– сообщили в комитете.

Как сообщает Каменец-Подольский городской совет, Роман оставил спортивную карьеру и добровольно пошел на защиту Украины. Спортсмен проявил настоящий патриотизм и казацкий дух.

Роман Головатюк с чемпионскими титулами / Фото Спортивного комитета Украины

В 2017 году Роман получил бронзу, а впоследствии ему перешла серебряная медаль из-за дисквалификации соперника, на Всемирных играх. Также на счету кикбоксера победа на чемпионате мира в 2019 году. В этом году ему должно было исполниться 29 лет.