"Мне жаль украинцев": семья тренера сборной Исландии принимала в собственном доме беженцев

Уже 26 марта Украина и Исландия в очной встрече определят участника финальной части Евро-2024 по футболу. Накануне поединка главный тренер "викингов" Оге Гарейде вспомнил, как его семья помогла украинцам после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Наставник исландской сборной не понимает, как в 21-м веке враждебная страна может начать такую полномасштабную войну против мирного населения Украины. Оге Гарейде сочувствует украинцам, которые ежедневно страдают от российской агрессии.

Вот так Исландия потеряла ключевого игрока перед финальной битвой с Украиной за выход на Евро-2024

Соперник Украины помогал украинцам

Норвежский наставник вспомнил, как его дочь в своем собственном доме принимала украинцев, которые покинули родные дома из-за вражеских обстрелов и поехали спасаться за границу.

Относительно войны в Украине, то мне жаль украинцев, которые проходят через страдания. Моя дочь в своем доме принимала беженцев из Украины, и мне жаль, что им пришлось покинуть свою страну из-за атаки другого государства. Ужасно, что такое происходит в современном обществе,

– рассказал коуч сборной Исландии.

Многие из европейского футбольного сообщества помогали украинскому народу и продолжают это делать. К примеру, бывший футболист киевского Динамо из Испании Фран Соль тоже принимал беженцев из Украины у себя в доме, а футбольные клубы помогали не только финансово, но и гуманитарно.

Напомним, что финал плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 (по Киеву) в польском городе Вроцлав. В этом поединке определится участник чемпионата Европы.

В полуфиналах Исландия разбила на выезде Израиль 1:4, а Украина вырвала валидольную победу над Боснией и Герцеговиной 1:2.

Украина и Исландия в пятый раз сыграют между собой. До 26 марта зафиксированы две ничьи 1:1 и по одной победе в активе обеих сборных.