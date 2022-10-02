Бех-Романчук: Ласицкене всегда была человеком, отстаивающим свое видение

Марина Бех-Романчук в эксклюзивном интервью сайту 24 канала прокомментировала ворчание прыжки в высоту из России Марии Ласицкене, обратившейся к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Хотя сама не стала той, которая пошла против своей власти и назвала эту войну войной, а не какой-то "СВО".

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Украинская легкоатлетка вспомнила скандалы с российскими легкоатлетами, в которые они годами попадают и плавают в этом болоте.

"Если бы Мария была из тех людей, которые всегда молчали, то это было бы неудивительно. Например, очень многие российские спортсмены молчали и мирились во время допинговых скандалов. Они просто радовались стартам под белым флагом и все. А вот Ласицкене всегда была человеком , которая отстаивала свое видение и точку зрения", – рассказала Марина.

Бех-Романчук откровенно рассказала, что Мария Ласицкене всегда была одной из тех, которая выступала о руководствах и их работах.

"Она постоянно четко и ясно говорила о том, насколько она недовольна руководством, насколько ей не нравится их работа. Из-за них она не может нормально выступать как нормальные люди. Именно из-за них они выступают под нейтральным статусом", – сказала украинка.

"Просто большая колония, которая находится в тюрьме под названием "великая страна"

Марина Бех-Романчук вспомнила, как Мария выражала претензии в сторону спортивного бренда Nike, который с 24 февраля полностью вышел из российского рынка и перестал посылать ей форму.

Она постоянно высказывалась. И когда началось полномасштабное вторжение, она просто замолчала. Я была очень разочарована. Она совершенно не сказала ни слова. И потом после этого Мария обращается к Баху... Обращается, когда прошло полгода войны. А ее интервью, в котором она обвинила Nike, переставший ей присылать новую форму. Nike такой плохой, не хочет присылать вещи, а Мария вынуждена прыгать в дырявой форме,

– ответила Марина.

"Хотелось сказать ей: "А ты не хочешь взглянуть на это все с другой стороны? Чего-то мы – атлеты Nike – все это время получаем помощь от бренда, который дает нам возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям. Ведь в Украине все деньги идут в поддержку военных и пострадавших. И он должен тебе присылать форму?". Я что-то вообще не могу понять", – добавила легкоатлетка.

Бех-Романчук назвала Россию тюрьмой, в которой люди не имеют права на собственное мнение и свободу слова.

Она из страны-агрессора, которая не сказала ни слова. Nike же полностью вышел из российского рынка и после этого всего он вообще должен что-нибудь для них делать? Ее заявление меня настолько задело за живое, что я тогда высказалась в инстаграмме. У Кати Табашник из-за обстрела погибла мама, а Мария возмущается, что у нее майка в дырах. Это даже не проблема, это просто катастрофа. Зомбированные люди. А те, кто, возможно, пытаются понять ситуацию, продолжают хранить молчание, потому что боятся. Я всегда говорила, что Россия – большая тюрьма, в которой построены колонии и все. Там нет людей, живущих своей жизнью, имеющих право на свободу слова и собственное мнение. Это просто большая колония, которая есть в тюрьме под названием "великая страна",

– мощно заявила Бех-Романчук.

Напомним, что в ночь на 18 августа российский обстрел унес жизни мамы украинской прыжки в высоту Екатерины Табашник в Харькове.

К слову. Полное эксклюзивное интервью с Мариной Бех-Романчук читайте – по ссылке.