Львовские Карпаты 18 октября трагическое известие о гибели двух известных болельщиков ультраса "львов". Юра "Тай" Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав "Дрогобыч" Шейко (лидер Banderstadt ultras) отдали жизнь за свободу Украины.

Многие фанаты украинских футбольных клубов защищают Украину от врага еще со времен боевых действий на Востоке страны. Еще больше представителей ультраса пошли воевать после 24 февраля 2022, когда Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну.

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Отдали жизнь за родную страну

К сожалению, любая война уносит жизни мирных людей и военных. На этот раз горе пришло в семью клуба из Льва.

Львовские Карпаты скорбят о гибели двух известных болельщиков 16-го сектора – Юры "Тай" Осадчука (Lviv City Firm) и Ростислава "Дрогобыч" Шейка (лидер Banderstadt ultras).

Это невосполнимая потеря для всей карпатовской семьи. Вечная слава Героям Украины!

– говорится на официальном сайте "львов".

Редакция сайта 24 канала выражает соболезнования семье и близким погибших. Каждый кафир ответит за совершенные преступления и все потерянные жизни украинцев.

После 24 февраля в Украине специально создали сайт "Ангелы спорта", где можно прочесть краткий о погибших спортсменах.