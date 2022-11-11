Усик занимается строительством домов для украинцев, потерявших дом из-за войны

Война против России забрала у многих украинских семей дом над головой. Украинцы вынуждены выезжать за границу, перемешаться в другие украинские города в поисках убежища.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал, как Александр Усик помогает украинцам обрести новую крышу над головой. Чемпион мира по боксу лично занимается восстановлением жилищной инфраструктуры Киевщины.

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Красюк: Он дофинансирует его собственными средствами

Новые дома получат украинцы, у которых война забрала родное жилье. До этого было известно, что боксер помогает землякам и военным, но информации об инициативе построения жилищ для пострадавших от российской агрессии.

Промоутер раскрыл еще одно благотворительное дело Усика. Александр не перестает приятно удивлять своими поступками вне боксерского ринга. Хотя своим реваншем против Энтони Джошуа привлек большое внимание не только к бою, но и к войне в Украине против России. Боксер вспомнил по всему миру, что полномасштабная война в его стране еще не закончилась.

Усик вкладывает туда честно сделанные средства, чтобы помочь украинским семьям.

Я не знаю, сейчас может секрет раскроя. Я не согласовал с Сашей, что я это озвучу. Языком Эзопа. Человек от души придумал, что нужно помогать людям не словом, а делом. Поэтому начал строительство домов в пригороде Киева. Все это финансирует сам. Понятно, что никакие донаты, никакие средства, которые ты собираешь благодаря благотворительности, не смогут профинансировать на 100% такой проект. Поэтому он дофинансирует его своими средствами. Больше ничего говорить не буду. Но знаю, что эти дома просто строятся для людей, потерявших крышу над головой,

– рассказал Красюк.