По словам чемпиона мира, Владимир Зеленский послужил примером мужества для всего украинского народа, когда отказался от эвакуации в США. Президент Украины попросил оружие.

Интересно прочитать У нас забирают право на существование, – Усик о россиянах, войне, Путине и слова об "одном народе"

Усик: Он не убежал и не покинул нас

Усик заявил, что Зеленский стал для него первым президентом, не изменившим стране.

Президент Зеленский – шестой президент Украины. Но для меня он первый. Первый, который не изменил Украине. Он не убежал и не покинул нас,

– ответил боксер.

Также Александр рассказал о своих патриотических татуировках. На теле боксера набиты герб Украины и карта. Нанес оба тату уже давно – первый в 2010-м, а второй был набит в 2012-м после "золота" на Олимпийских играх в Лондоне.

Своими поступками Усик тоже приближает победу нашей страны в войне с Россией. Боксер организует благотворительные вечера, аукционы, где собирает средства для военных и украинцев, ежедневно страдающих российской агрессией.

Напомним, что Усик сохранил чемпионские титулы в реванше против Энтони Джошуа.