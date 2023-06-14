Лидер сборной Украины заявил, что готов с оружием в руках защищать Родину в войне с Россией

Александр Зинченко считает, что может наступить время, когда ему придется идти воевать. Впрочем, он видит свою пользу в другой миссии.

После начала полномасштабного вторжения в Россию украинские спортсмены объединились вокруг помощи Родине. Кто-то взял оружие в руки и пошел защищать Украину на фронт.

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Также многие спортсмены помогают нашей стране в гуманитарном и финансовом аспектах. Одним из самых активных лидер футбольной сборной и игрок Арсенала Александр Зинченко.

В августе футболист вместе с Андреем Шевченко организует благотворительный поединок в Лондоне ради сбора средств на помощь пострадавшим в войне украинцам. При этом сам Зинченко не исключает, что придет время, и ему придется взять оружие в руки.

Будет время, когда все там будут. Если это будет последний звонок, все будут воевать. Все уйдут и я тоже. В то же время я понимаю, что сейчас я гораздо более полезен здесь, именно в этот момент. Но никто не знает, что произойдет дальше,

– заявил Александр.

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Также Зинченко признался, что никогда не пожмет руку российскому спортсмену. Он отмечает, что вина представителей РФ в том, что они не решаются говорить о войне.

Никаких шансов. Потому что я никогда не пойму их реакцию. Я должен быть честным. Вы можете сказать, что они ничего не делают против нас или что-нибудь подобное. Но они поступают. Они не реагируют. Если никто не хочет говорить из-за страха, то мне очень жаль. Никогда не называйте нас братьями, как вы это делали в прошлом,

– считает футболист.

Отметим, что прошлым летом Зинченко перебрался из Манчестер Сити в Арсенал за 30 миллионов евро. Вместе с "канонирами" украинец стал вицечемпионом Англии. На счету Александра 33 матча, у которых один гол и два результативных паса.