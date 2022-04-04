Война объединила ярых соперников: лидер Шахтера Степаненко тренируется с Динамо

Киевское Динамо возобновило тренировку в Румынии после выезда из Украины. Вместе с "бело-синими" свою физическую форму поддерживает опорник Шахтера Тарас Степаненко.

Протянули руку помощи

Киевляне готовятся к серии благотворительных матчей. Среди футболистов неожиданно появился один из лидеров Шахтера Тарас Степаненко. Футболист присоединился к Динамо после того, как команда прилетела в Румынию.

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Однако речь не идет о трансфере. Степаненко будет просто поддерживать форму в столичном клубе. Опорник не будет играть за "бело-синих" в благотворительных поединках.

Прессслужба Динамо отметила, что киевляне не делят футболистов на своих и чужих, особенно сейчас, во время войны в Украине. Интересы национальной сборной всегда имели большое значение для киевского клуба.