Война объединила ярых соперников: лидер Шахтера Степаненко тренируется с Динамо
Источник:инстаграмм Динамо
Киевское Динамо возобновило тренировку в Румынии после выезда из Украины. Вместе с "бело-синими" свою физическую форму поддерживает опорник Шахтера Тарас Степаненко.
Протянули руку помощи
Киевляне готовятся к серии благотворительных матчей. Среди футболистов неожиданно появился один из лидеров Шахтера Тарас Степаненко. Футболист присоединился к Динамо после того, как команда прилетела в Румынию.
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Однако речь не идет о трансфере. Степаненко будет просто поддерживать форму в столичном клубе. Опорник не будет играть за "бело-синих" в благотворительных поединках.
Прессслужба Динамо отметила, что киевляне не делят футболистов на своих и чужих, особенно сейчас, во время войны в Украине. Интересы национальной сборной всегда имели большое значение для киевского клуба.
- Напомним, 4 апреля появилась информация, что Шахтер тоже получил опыт на выезд за границу. Скорее всего, после этого Степаненко присоединится к родной команде.
- Подопечных Роберто Де Дзерби тоже будет ждать целый ряд благотворительных поединков, в которых будут собирать средства на нужды украинцев.
- Однако дончане вроде бы не смогут рассчитывать на легионеров из Бразилии. К команде присоединятся только Исмаили и Марлон. Последний помогает украинской армии.