В прошлом году там триумфовал Джокович: война в Израиле сорвала престижный турнир по теннису

С 7 октября в Израиле идет война, которую развязали террористы с движения ХАМАС. Уже известно о более 1400 жертвах, среди которых есть и спортсмены, поэтому организаторам пришлось перенести еще один турнир с территории страны.

С начала атаки ХАМАСа на Израиль правительство заявило об отмене всех спортивных мероприятий в стране из-за ситуации безопасности. УЕФА также отреагировала и перенесла матчи израильских сборных, которые должны были состояться в октябре, теперь стало известно о еще одном турнире, который пришлось в срочном порядке переместить с территории воюющей страны.

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Спорт в Израиле на паузе

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) приняла решение перенести турнир из Тель-Авива в Софию. Все потому, что организаторы в Израиле не могли гарантировать безопасность спортсменов.

На проведение турнира также рассчитывал испанский Хихон, однако итоговый выбор в пользу столицы Болгарии сделали из-за более выгодного на 325 тысяч евро финансового предложения. Турнир пройдет с 5 по 11 ноября.

. Победителем прошлогоднего турнира в Тель-Авиве был сербский теннисист Новак Джокович.

Отметим, что перенесение турниров не стало единственной или главной проблемой для израильского спорта. Он уже потерял гораздо больше – своих атлетов.

На сегодняшний день достоверно известно о смерти шести спортсменов: футболиста Лиора Асулина, триатлониста Надава Гольдштейна, тренера академии футбольного клуба Хапоэль из Тель-Авива Алона Шамли, двух братьев Ифтаха и Ионафана Коц из той же академии, но баскетбольной, а также гимнастки Карины Притыки.