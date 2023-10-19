Вопреки позиции Зари: УЕФА перенес матч луганцев против Маккаби из-за войны в Израиле

Луганская команда настаивала на том, что тель-авовский клуб может принять Зорю в другой стране или обменяться выездными матчами. Впрочем, Маккаби вообще не готов играть еврокубковую встречу в октябре.

Война в Израиле оказала существенное влияние на жизнь местных. Террористы ХАМАС атаковали израильтян тысячами ракет, убили минимум 1,5 тысячи гражданских, еще сотни взяли в плен.

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Маккаби не до футбола

Поэтому чемпионат Израиля по футболу был поставлен на паузу. Между тем, 26 октября в Тель-Авиве должен пройти матч Лиги конференций между местным Маккаби и луганской Звездой.

Израильтяне обратились к украинцам с просьбой перенести матч на ноябрь. Впрочем Заря отказала из-за логистических проблем и предложила сыграть в Люблине вовремя. А вот УЕФА встал на сторону тель-авовцев.

УЕФА не прислушался к Заре

Источник сообщает, что европейский футбольный союз удовлетворил просьбу израильтян по переносу. Матч Маккаби – Заря состоится в субботу, 25 ноября.

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Игра должна пройти в Тель-Авиве или другом городе, который выберет хозяин матча, если ситуация в Израиле не наладится. В этот уикенд луганчане должны были сыграть в УПЛ на выезде против Колоса. Впрочем, эту встречу придется перенести на весну 2024 года.

Напомним, что после первых двух туров Лиги конференций Заря идет второй в группе, взяв по 4 очка с бельгийским Гентом. Маккаби занимает третье место с тремя очками.