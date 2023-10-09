"Каждый знает кого-то, кто потерял друга": игрок Шахтера поблагодарил украинцев за поддержку Израиля

Став Лемкин был шокирован зверствами, которые творили палестинцы на его Родине. Он рассказал о ситуации в стране и поддержке со стороны Украины.

Главной новостью последних дней в мире является нападение террористов ХАМАС на Израиль. В субботу, 7 октября, палестинцы выпустили тысячи ракет по израильтянам и захватили несколько городов.

По теме Израиль официально объявил состояние войны, в ходе конфликта погибли две украинки: бои до сих пор продолжаются

При этом боевики пленили не только военных, но и гражданских. Сообщается, что от атак пострадали более 2 тысяч человек, погибли более 700 человек.

Трудно эту ситуацию пережил защитник Шахтера Став Лемкин, опубликовавший до этого эмоциональный пост о войне. 20-летний израильский защитник рассказал о ситуации на Родине и поблагодарил украинцев за поддержку.

Ситуация в Израиле очень плохая. Террористы атаковали невинных гражданских, убили детей, пожилых людей и женщин, а также насильно вывезли маленьких детей и гражданских в Газу. Мы в состоянии войны с ужасной террористической организацией, но знаем, как сражаться, и делать это, как делали всегда. С моей семьей все хорошо, однако сейчас более 700 человек погибли. Мы небольшая страна, каждый знает кого-то, кто потерял друга. Мы слышали теплые слова Президента Украины, мы ощущаем солидарность. Было приятно идти вчера по улицам Киева и везде видеть флаг Израиля: на рекламных щитах, высотных постройках и торговых центрах. Спасибо всем за поддержку,

– заявил Лемкин.

Читайте также "Накажите этих подонков": как украинский спорт поддержал Израиль в войне против ХАМАС - фото

Защитник перебрался в Шахтер летом этого года из тель-авивского Хапоэля и уже успел отыграть в трех матчах. С молодежной сборной Израиля Лемкин доходил в полуфинал Евро-2023 U-21, а в сентябре дебютировал за национальную команду.