Бавария поддержала Израиль: немецкий клуб разрешил конфликт со сторонником Палестины
Источник:ФК Бавария
Война в Израиле поляризовало общество по всему миру. Многие футболисты европейских клубов выразили поддержку Палестине, не осудив действия террористов ХАМАС.
Защитник мюнхенской Баварии Нуссаир Мазрауи в войне на Ближнем Востоке выразил поддержку палестинцам и пообещав им финансовую помощь. Известный футболист ни словом не упомянул преступления террористов ХАМАС, которые в результате нападения на Израиль унесли жизни 1300 мирных людей.
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Бавария простила поклонника Палестины
Такая провокационная позиция марокканца не понравилась руководству Баварии. 25-летний футболист был отстранен от тренировок.
Однако мюнхенцы решили не прибегать к радикальным шагам. С марокканцем была проведена воспитательная беседа, в результате которой стороны договорились.
Футболист отметил, что он не хотел своими публикациями взбудоражить общество.
"Бавария и футболист решительно выступают против перенесения конфликта на Ближнем Востоке и его насилия в Германию, которая поддерживает мир. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. Бавария поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей.
Бавария считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе Баварии, но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы", – говорится в заявлении клуба.
Отметим, что депутат Бундестага Йоханнес Штайнигер призвал депортировать Музрауи из Германии из-за поддержки Палестины.
Что известно о Мазруе
- Нуссаир Мазрауи родился в Нидерландах в семье выходцев из Марокко.
- Он воспитанник Аякса – одной из сильнейших футбольных школ в Европе.
- В составе Аякса сыграл 137 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 ассистов.
- Летом 2022 года на правах свободного агента стал игроком мюнхенской Баварии.
- С 2018 года защищает цвета сборной Марокко, за которую сыграл 24 матча (2 гола).