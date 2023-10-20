Бавария поддержала Израиль: немецкий клуб разрешил конфликт со сторонником Палестины

Война в Израиле поляризовало общество по всему миру. Многие футболисты европейских клубов выразили поддержку Палестине, не осудив действия террористов ХАМАС.

Защитник мюнхенской Баварии Нуссаир Мазрауи в войне на Ближнем Востоке выразил поддержку палестинцам и пообещав им финансовую помощь. Известный футболист ни словом не упомянул преступления террористов ХАМАС, которые в результате нападения на Израиль унесли жизни 1300 мирных людей.

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Бавария простила поклонника Палестины

Такая провокационная позиция марокканца не понравилась руководству Баварии. 25-летний футболист был отстранен от тренировок.

Однако мюнхенцы решили не прибегать к радикальным шагам. С марокканцем была проведена воспитательная беседа, в результате которой стороны договорились.

Футболист отметил, что он не хотел своими публикациями взбудоражить общество.

"Бавария и футболист решительно выступают против перенесения конфликта на Ближнем Востоке и его насилия в Германию, которая поддерживает мир. Ненависти и насилию в отношении детей нет места в политической культуре Германии. Бавария поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль. Ничто не оправдывает убийство детей и семей.

Бавария считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Нуссаир Мазрауи останется в составе Баварии, но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что депутат Бундестага Йоханнес Штайнигер призвал депортировать Музрауи из Германии из-за поддержки Палестины.

Что известно о Мазруе