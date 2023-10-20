Захисник мюнхенської Баварії Нуссаїр Мазрауї у війні на Близькому Сході висловив підтримку палестинцям та пообіцяв їм фінансову допомогу. Відомий футболіст жодним словом не згадав злочини терористів ХАМАС, які внаслідок нападу на Ізраїль забрали життя 1300 мирних людей.

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Баварія пробачила прихильника Палестини

Така провокативна позиція марокканця не сподобалася керівництву Баварії. 25-річний футболіст був відсторонений від тренувань.

Проте мюнхенці вирішили не вдаватись до радикальних кроків. З марокканцем була проведена виховна бесіда, в результаті якої сторони порозумілися.

Футболіст зазначив, що він не хотів своїми публікаціями розбурхати суспільство.

"Баварія і футболіст рішуче виступають проти перенесення конфлікту на Близькому Сході і його насильства в Німеччину, яка підтримує мир. Ненависті та насильству щодо дітей немає місця в політичній культурі Німеччини. Баварія підтримує єврейську громаду Німеччини та Ізраїль. Ніщо не виправдовує вбивство дітей і сімей.

Баварія вважає, що футбол повинен розкрити свою силу примирення між різними культурами, особливо в найважчі моменти. Нуссаїр Мазрауї залишиться у складі Баварії, але він тимчасово вибув із гри через отриману травму", – йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що депутат Бундестагу Йоханнес Штайнігер закликав депортувати Музрауї з Німеччини через підтримку Палестини.

Що відомо про Мазруї