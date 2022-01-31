Война должна быть последним, о чем ты думаешь, играя в баскетбол, – американец покинул Украину
Источник:BeBasket
Американский баскетболист Дювон Максвелл самовольно покинул Черкасские Мавпы. Причиной такого шага он назвал вероятное нападение России на Украину.
Максвелл рассказал, что он решил покинуть Украину, как только начала появляться информация о возможном нападении России.
В Украине ситуация была достаточно нормальной, но что меня напугало, то это сообщение из американского посольства с призывом вернуться в Соединенные Штаты. Я доверяю их мнению,
– объяснил свое решение Максвелл.
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Он решил вылететь из Украины в США. Хотя в клубе гарантировали ему безопасность.
"Мой клуб не принял того факта, что я хотел уйти. Они сказали мне, что мне не о чем беспокоиться, что они гарантируют мне, что я буду в безопасности, и что они хотят, чтобы я остался. Но как они действительно могли обеспечить мою безопасность? Конкретного ответа на мои вопросы так и не дали. Я поделился с ними всеми своими опасениями, включая возможность войны. И ничто не могло успокоить меня остаться там", – рассказал баскетболист.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Поэтому он покинул Украину самовольно. И теперь надеется через ФИБА достичь возможности разорвать соглашение с Черкасскими Мавпами.
Из того, что я видел в чемпионате Украины в последние дни, все волнуются. Никто не знает правильного ответа, и все индивидуальные ситуации разные. В такие моменты мы больше не говорим о баскетболе, мы больше не говорим об игроках, а о людях. Война должна быть последним, о чем ты думаешь, когда играешь в баскетбол,
– сказал Максвелл.
Дювон Максвелл не единственный американский баскетболист, покинувший Украину из-за вопросов безопасности. Это сделал и игрок Запорожья Эван Максвелл.
Журналист Александр Прошута заявил, что почти все агенты, чьи американские баскетболисты выступают в Украине, требуют, чтобы они покинули территорию нашего государства из-за возможного вторжения России.
Эту информацию подтвердил и президент баскетбольного клуба Прометей Владимир Дубинский. По его словам, его игроки тоже получили такое сообщение, но решили осталться. Это подтвердил и защитник клуба Крис Доу. По его словам, в клубе ему гарантировали безопасность. Хотя переживания относительно войны с Россией есть.
Хотя и Прометей столкнулся с проблемой. Баскетболистка Ариэль Аткинс может не вернуться в команду, если до 13 февраля не пройдет опасность военных действий со стороны России.