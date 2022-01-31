Максвелл розповів, що він вирішив покинути Україну, як тільки почала з'являтися інформація про можливий напад Росії.

В Україні ситуація була досить нормальною, але що мене налякало, то це повідомлення з американського посольства із закликом повернутися до Сполучених Штатів. Я довіряю їхній думці,

– пояснив своє рішення Максвелл.

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Він вирішив вилетіти з України до США. Хоча в клубі гарантували йому безпеку.

"Мій клуб не прийняв того факту, що я хотів піти. Вони сказали мені, що мені нема про що турбуватися, що вони гарантують мені, що я буду в безпеці, і що вони хочуть, щоб я залишився. Але як вони справді могли забезпечити мою безпеку? Конкретної відповіді на мої запитання так і не дали. Я поділився з ними всіма своїми побоюваннями, включаючи можливість війни. І ніщо не могло заспокоїти мене лишитися там", – розповів баскетболіст.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Тож він покинув України самовільно. І тепер сподівається через ФІБА досягнути можливості розірвати угоду з Черкаськими Мавпами.

З того, що я бачив у чемпіонаті України останніми днями, всі хвилюються. Ніхто не знає правильної відповіді, і всі індивідуальні ситуації різні. У такі моменти ми більше не говоримо про баскетбол, ми більше не говоримо про гравців, а про людей. Війна має бути останнім, про що ти думаєш, коли граєш у баскетбол,

– сказав Максвелл.

Дювон Максвелл не єдиний американський баскетболіст, який покинув Україну через питання безпеки. Це зробив і гравець Запоріжжя Еван Максвелл.

Журналіст Олександр Прошута заявив, що майже усі агенти, чиї американські баскетболісти виступають в Україні, вимагають, щоб вони покинули територію нашої держави через можливе вторгнення Росії.

Цю інформацію підтвердив і президент баскетбольного клубу Прометей Володимир Дубінський. За його словами, його гравці теж отримали таке повідомлення, але вирішили залишилися. Це підтвердив і захисник клубу Кріс Доу. За його словами, в клубі йому гарантували безпеку. Хоча переживання щодо війни з Росією є.

Хоча і Прометей зіштовхнувся з проблемою. Баскетболістка Аріель Аткінс може не повернутися до команди, якщо до 13 лютого не пройде небезпека військових дій із боку Росії.