Уже почти две недели идет острая фаза войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Террористы атаковали израильскую территорию ракетами, убив около 1,5 тысяч гражданских.

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В ответ на действия ХАМАСа армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газы. Цивилизованный мир поддержал страну евреев в попытках обеспечить безопасность. Впрочем, нашлось и немало поклонников Палестины.

В Английской премьер-лиге решили занять нейтральную позицию в конфликте. Организация запретила болельщикам вывешивать флаги Израиля и Палестины на матчах 9 тура АПЛ.

Игры пройдут с 21 по 23 октября. Такое же решение приняла и Футбольная лига, проводящая низшие профессиональные дивизионы Англии. Такое решение принято во избежание возможных конфликтных инцидентов.

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При этом все футболисты выйдут на матчи с черными траурными повязками. Перед матчами состоится минута молчания в память о жертвах войны на Ближнем Востоке.

Напомним, что после восьми туров чемпионата Англии во главе таблицы идут Тоттенхэм и Арсенал, у которых по 20 очков. На два балла меньше имеет действующий чемпион Манчестер Сити, на три – Ливерпуль.