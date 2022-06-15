Вояж в солнечную Турцию: Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов

В среду, 15 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское Динамо получило первого соперника в еврокубковом сезоне.

Солнечная Турция ждет

Киевское Динамо начинает путь в еврокубках именно из Пути представителей лиг. "Бело-синие" будут единственным представителем Украины на этой стадии, ведь Шахтер сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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Перед жеребьевкой были известны потенциальные соперники динамовцев. Ими стали вицечемпион Турции и Кипра – Фенербахче и АЭК (Ларнака). Судьба жеребьевки свела Динамо с турецким Фенербахче.

Первый поединок Динамо против Фенербахче сыграет 19 – 20 июля. Ответный матч запланирован на 26 – 27 июля 2022 года.

Победитель этого поединка продолжит борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. А неудачник матчей опустится в квалификацию Лига Европы.

Динамо свои домашние поединки планирует сыграть в Польше, где будет делить стадион с донецким Шахтером. По такому же сценарию украинские гранды делили в Украине НСК "Олимпийский". Пока неизвестна, какая арена будет принимать домашние матчи киевлян.

Кстати, 15 июня своего соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций узнает полтавская Ворскла.