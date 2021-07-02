Вояж в Риме отменяется: врачи запретили Беседину лететь на матч Украина – Англия

Сборная Украины 3 июля сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Травмированный Артем Беседин не сможет поддержать команду с трибун стадиона в Риме (Италия).

Решение врачей

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о том, что врачи сборной Украины и киевского Динамо не позволили Артему Беседину улететь в столицу Италии на матч Евро-2020 в роли зрителя.

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Врачи сборной и Динамо не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую ​​возможность дали, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врачи Динамо и сборной запретили такой перелет,

– сказал Павелко.

Сейчас Артем будет проходить реабилитацию. Глава УАФ пожелал футболисту скорейшего выздоровления и как можно скорее вернуться на футбольное поле. Он отметил, что победа над Швецией была посвящена именно травмированному Беседину. В игре против англичан команда Андрея Шевченко будет играть для украинских болельщиков и лично для Артема.

Это исторический матч. Наша сборная впервые вышла из группы. Впервые вышли в 1/4 финала. Надеюсь, что это будет продолжаться, впервые в истории. Очень важно, чтобы такие эмоции запомнились нашим болельщикам,

– ответил Павелко.

Четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля, в итальянском Риме. Начало встречи в 22:00. Поединок будет судить немецкий арбитр Брих.

Напомним, что УАФ хотела организовать поездку Беседина и его жены на матч Украина против Англии в Риме, чтобы Артем был рядом с командой. Но все зависело от решения врачей.

Ужасная травма Беседина в матче со Швецией

Артем Беседин вышел на футбольное поле в игре против шведов только в первом дополнительном тайме, заменив на острие атаки Романа Яремчука. Однако недолго пробыл динамовец на поле – меньше десяти минут.

В середине 15-минутного тайма украинский нападающий в борьбе с защитником сборной Швеции получил жуткую травму. Беседин в борьбе пытался первым дотянуться до мяча, в тот момент Даниельсон хотел сыграть на опережение, но вместо сыграть в мяч влетел прямой ногой шипами в ногу Артема.

Форвард украинской команды только с помощью медиков покинул поле и вообще не стал на ногу, к его колену был примотан лед. Сначала обидчик Беседина увидел перед собой лишь желтую карточку. Но итальянский арбитр решил сам посмотреть видеоповтор. После помощи VAR судья удалил шведа с поля.

После поединка Александр Шовковский рассказал, что футболист Динамо уже улетел в столицу Украины, чтобы пройти медицинское обследование.

После сделанного МРТ стало известно, что в Беседина частичное повреждение задней крестообразной связки, внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой в Беседина произошла гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму.

Ориентировочный срок восстановления – 6 месяцев.

Когда Беседин лежал на газоне он активно показывал своим партнерам по команде, чтобы те продолжали драться как львы и вырвали победу у шведов.