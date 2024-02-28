Свитолина и Стаховский сыграли в теннис с военными из центра "Unbroken": эксклюзивные кадры

В среду, 28 февраля, на львовских кортах "Leoland" состоялся мастер-класс от звезд тенниса Элины Свитолиной и Сергея Стаховского. Более 350 детей из разных уголков Украины смогли не только воочию увидеть своих кумиров, но и выйти с ними на один корт.

Свитолина и Стаховский не только дали мастер-класс, но и словом подбодрили юных теннисистов. Такие события изрядно вдохновляют молодых спортсменов, чтобы те еще больше прилагали времени и сил, чтобы в будущем достойно заменить Элину и Сергея на корте, передает 24 Канал.

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Звезды тенниса сыграли с украинскими военными

Кроме детей между мастер-классом на корте появились украинские военные, которые проходят реабилитацию в центре "Unbroken".

Национальный реабилитационный центр "Незламные" ("Unbroken") Это место, где взрослые и дети, пострадавших от войны, могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Центр специализируется на реконструктивной хирургии, ортопедии и протезировании (здесь их еще и изготавливают).

Наши герои не только успели сделать фото на память или получить автограф, но и сыграть против Стаховского и Свитолиной. Ребята в очередной раз доказали, что украинский народ никто не может сломать.

Бойцы показали классные навыки в теннисе, несмотря на отсутствие конечностей или наличия протезов. Не обошлось, конечно, здесь и без юмора. Хорошее настроение только больше поднимает дух наших военных, которые проходят реабилитацию.

Свитолина и Стаховский сыграли в теннис с военными из Unbroken: смотрите видео

Подробнее о мастер-классе Свитолиной и Стаховского сможете прочитать и увидеть в эксклюзивном материале, который выйдет вечером 28 февраля на сайте 24 Канала.