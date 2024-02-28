Світоліна та Стаховський не лише дали майстер-клас, а й словом підбадьорили юних тенісистів. Такі події неабияк надихають молодих спортсменів, аби ті ще більше докладали часу та сил, щоб у майбутньому гідно замінити Еліну та Сергія на корті, передає 24 Канал.

Читайте також "Вона хоче побачити нормальне життя": Світоліна розповіла про бабусю, яка лишилася в Одесі

Зірки тенісу зіграли з українськими військовими

Окрім дітей поміж майстер-класом на корті з'явились українські військові, котрі проходять реабілітацію у центрі "Unbroken".

Національний реабілітаційний центр "Незламні" ("Unbroken") Це місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Центр спеціалізується на реконструктивній хірургії, ортопедії та протезуванні (тут їх ще й виготовлюють).

Наші герої не лише встигли зробити фото на згадку чи отримати автограф, а й зіграти проти Стаховського та Світоліної. Хлопці вкотре довели, що український народ ніхто не може зламати.

Бійці показали класні навички у тенісі, попри відсутність кінцівок чи наявності протезів. Не обійшлось, звісно, тут і без гумору. Хороший настрій лише більше підіймає дух наших військових, які проходять реабілітацію.

Світоліна та Стаховський зіграли у теніс із військовими із Unbroken: дивіться відео

Цікаво. Детальніше про майстер-клас Світоліної та Стаховського зможете прочитати та побачити в ексклюзивному матеріалі, який вийде ввечері 28 лютого на сайті 24 Каналу.