Воин, который отвечает за свои слова, – Уайлдер заявил, что хочет провести бой с Усиком

Деонтей Уайлдер планирует побить Тайсона Фьюри и забрать у британца титул чемпиона мира по версии WBC. После амбициозный американец хочет встретиться с Александром Усиком.

Уайлдер: Хочу подраться с Усиком

36-летний Уайлдер планирует провести с Усиком бой за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец после победы над Энтони Джошуа удерживает три основных титула – WBO, WBA, IBF.

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Я однозначно хочу подраться с Усиком. Мне нравится то, что он говорит. Слышал, как он предсказал, что я нокаутирую Фьюри. Он также сказал, что нокаутирует Джошуа в реванше. Усик хочет подраться за все титулы, потому что он старше,

– сказал Деонтей.

Американец отметил, что Усик – человек чести, поэтому сдержит слово. Деонтей заявил, что с нетерпением ждет встречи с 34-летним украинцем.

"Усик – человек чести. Он сдержит свое слово. Многие люди берут пояс и начинают развлекаться. Я считаю, что Усик – воин, который отвечает за свои слова. С нетерпением жду моего боя с Усиком", – рассказал Уайлдер.

В завершение боксер добавил, что завершит карьеру только после того, как станет абсолютным чемпионом мира.

Я могу завершить карьеру лишь тогда, когда останется один чемпион, одно лицо, одно имя,

– резюмировал Уайлдер.